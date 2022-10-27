Daily Mail: ученые создали препарат, укол которого помогает сбросить до 10% веса

Инъекция, разработанная компанией Boehringer Ingelheim и Zealand Pharma из Дании, может помочь людям с избыточным весом потерять почти десятую часть своего веса всего за несколько месяцев. Исследование будет представлено Обществу по борьбе с ожирением в Калифорнии в ноябре 2022 года, об этом сообщает Daily Mail.

Рыночное название препарата пока не представлено, создатели называют его BI456906. Известно, что он воздействует на систему регулирования аппетита пациента, заставляя их чувствовать сытость. Это происходит, потому что препарат вызывает выработку гормона глюкагоноподобного пептида-1, который естественным образом выделяется после еды и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Разработчики препарата считают, что в конечном итоге, после одобрения регулирующими органами, его можно будет давать многим пациентам с избыточным весом. По их словам, он более эффективен, чем уже лицензированные препараты, которые работают аналогичным образом.

Американские исследователи, входящие в общество, протестировали BI456906 на 400 пациентах в возрасте 50 лет. В среднем они весили 97 кг.

Через четыре месяца те, кто получил самую высокую дозу, потеряли примерно 9% от своего веса, что эквивалентно 8,6 кг. Для сравнения, пациенты, получавшие Wegovy – еще один новый препарат для похудения, – потеряли 5,4%.