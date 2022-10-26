На Крите обнаружен древнегреческий театр возрастом 2 тыс. лет

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Ministry of Culture

В руинах древнегреческого города Лиссос обнаружили остатки театрального комплекса зданий. Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Здание, обращенное открытой частью на восток, является либо одеумом (где проходили музыкальные мероприятия), либо булевтерием, предназначенным для заседаний буле или объединенного совета святилища. По предварительной информации, здание было построено в ранний период римского владычества на Крите , в I веке нашей эры. Северная часть сильно повреждена крупными валунами, принесенными разлившимся поблизости ручьем и разделившими здание по диагонали в восточном направлении.

Предполагается, что наводнение произошло после сильного землетрясения в позднеримскую эпоху (4 век н.э.), которое разрушило большую часть древних поселений западного Крита. Здание находится в центральной части города, рядом с храмом Асклепия (Asclepieum of Lissus), раскопанным в 1959 году.

Помимо храма, на территории находятся руины общественных зданий, эллинистический римский некрополь и две византийские церкви.

Лиссос — античный город на Крите к югу от современного курорта Ханья. Пик его расцвета пришелся на третий век до нашей эры, когда он обладал мощнейшим рыболовным флотом. Постепенно он пришел в упадок, но сейчас является ценным археологическим памятником, поскольку на его территории не велось современное строительство.

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