Психолог Веракса раскрыл, как оценить уровень самодисциплины

Существуют тесты, которые направлены на оценивание уровня различных компонентов самодисциплины (далее — саморегуляции), отвечающей за успешность человека, об этом рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Они не содержат вопросов, — это некоторые ситуации, в которых человек должен продемонстрировать наличие того или иного компонента саморегуляции. Это либо память, — вербальная, невербальная, кратковременная, долгосрочная — либо умение быстро переключиться, либо способность сдерживать свои импульсы, эмоции», – объяснил Веракса.

Например, для измерения саморегуляции у детей существует тест с зефиринками: ребенок может съесть одну сейчас или подождать и съесть две. Ребенок с высоким уровнем саморегуляции сможет справиться с сиюминутным желанием и получить больше потом.

По словам Вераксы, саморегуляция – это умение правильно применить ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения. Согласно множеству исследований, именно от уровня этого качества зависит успешность человека в жизни.

Подробнее о том, как развить у себя саморегуляцию в любом возрасте – в материале «Газеты.Ru».