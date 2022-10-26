Психолог Веракса: ребенку можно проводить в гаджетах час в день

Дошкольнику рекомендуется проводить не более часа в сутки за экраном того или иного гаджета, рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Час в день – это оптимальный вариант. Но, конечно, важно, чтобы взрослый был причастен хотя бы к обсуждению того, что происходит на экране. Такое обсуждение может снизить негативное воздействие гаджетов на ребенка», – объяснил Веракса.

По его словам, дети, у которых была сформирована зависимость от гаджетов в 5-7 лет, в школе времени в смартфоне проводят только больше. Это значительно снижает уровень их саморегуляции, от которого зависит успешность во взрослой жизни.

«Мы каждый год проводим опросы, в которых принимают участие десятки тысяч родителей дошкольников, и больше 90% взрослых дают ребенку в руки смартфон и осознают, что ребенок сутками проводит время в гаджете», – отметил Веракса.

Подробнее о связи саморегуляции и успеха – в материале «Газеты.Ru».