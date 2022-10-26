Психолог Веракса: чрезмерное использование гаджетов снижает темпы когнитивного развития

Чрезмерное использование гаджетов может привести к снижению темпов развития воображения, эмоций, речи у детей, рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Проблема использования информации в современном ее виде состоит в том, что она носит бессистемный характер, не структурирована, а значит не усваивается. Ее авторство непонятно и потому не может переживаться личностно в сравнении с книгой, которая является индивидуальным общением. Мы видим, что те дети, которые много проводят времени в гаджетах, к сожалению, хуже понимают эмоции, ведь и эмоции социальны по природе, для их освоения детям нужно реальное общение со сверстниками и взрослыми», – объяснил Веракса.

По его словам, создатели цифрового контента создают ребенку переживание успеха, что заставляет его проводить больше времени с гаджетами. Однако этот успех не имеет отношения к тому, которого действительно можно добиться в жизни.

«Если ребенок быстро нажимает на кнопки, то ему говорят, какой он молодец, как здорово у него все получается. Такие игровые ситуации для детей становятся личностно значимыми. И дальше эту ситуацию очень тяжело изменить, ведь, чтобы добиться успеха в реальной жизни, ребенку нужно потратить много часов», – подчеркнул Веракса.

Подробнее о влиянии чрезмерного использования гаджетов на успех в жизни – в материале «Газеты.Ru».