Ученые выяснили, что даже трехминутные тренировки способствуют росту мышц

Journal of Applied Physiology: частые и короткие тренировки способствуют росту мышц

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Исследователи из Университета Торонто доказали, что короткие тренировки способствуют росту и поддержанию мышечной массы. Работа опубликована в Journal of Applied Physiology.

В исследовании приняли участие 12 человек. Каждые 30 минут они прерывали сидение и отправлялись на короткую прогулку или делали приседания без отягощений. Ученые обнаружили, что при этом аминокислоты, полученные участниками из пищи, стали эффективнее использоваться для восстановления и роста новой мышечной массы.

Результаты ученых означают, что даже короткие периоды физической активности могут быть эффективными и, безусловно, более эффективными, чем полное отсутствие активности.

Сами авторы подчеркивают, что независимо от того, идет ли речь о трех 50-минутных прогулках или 50 трехминутных прогулках в неделю, оба варианта соответствуют рекомендациям по физической активности и эффективны в борьбе с влиянием длительного сидячего образа жизни на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В идеале такие прогулки должны сочетаться с двумя силовыми тренировками и 150 минутами аэробных тренировок в неделю.

Исследование включало молодых людей в возрасте от 20 лет, но результаты были настолько убедительными, что авторы полагают, что они также будут справедливы для пожилых людей, которые, как известно, теряют мышечную массу более быстрыми темпами. Ученые планируют повторить эксперимент на пожилых людях.

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