Ученые решили, что инопланетяне не посещают Землю, потому что Солнце им неинтересно

Ученые из Космического института науки Blue Marble и Американского университета в США считают, что инопланетяне не посещают Солнечную систему, так как Солнце слишком скучное. Работа ученых была опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Ученые предположили, что не все типы звезд желательны для расширяющейся технологической цивилизации. Звезды с малой массой, особенно звезды K-типа, являются лучшими целями миграции для долгоживущих цивилизаций.

«Мы предполагаем, что расширяющаяся цивилизация будет селиться в маломассивных системах К- или М-карликов, избегая звезд с большей массой, чтобы максимизировать их продолжительность жизни в галактике», – пишут исследователи.

Звезды типа M и K живут долго, несколько триллионов лет, в то время как Солнцу осталось существовать всего около 7 млрд лет, поэтому оно не привлекательно для внеземной цивилизации.