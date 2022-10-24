Астрономы МГУ обнаружили гамма-всплеск, пришедший из пустого пространства

Российские астрономы зафиксировали гамма-всплеск нового типа. Статья об этом опубликована в Журнале Королевского английского астрономического общества MNRAS.

Гамма-всплесками в астрономии называют мощные импульсы гамма-излучения, которые по яркости (не видимой глазом) превосходят почти все другие события и объекты. Они образуются при слиянии черных дыр и нейтронных звезд, а также при вспышках сверхновых.

Новое явление было обнаружено сетью МАСТЕР, которая объединяет множество телескопов по всему миру. Установленный в Аргентине телескоп обнаружил «разгорающуюся» вспышку, а спустя несколько часов другой, установленный в США, зафиксировал ее затухание. Однако в месте вспышки ранее не были зафиксированы какие-либо объекты, то есть, будто бы вспыхнуло пустое пространство.

Авторы проанализировали все данные и показали, что этот всплеск принадлежит к новому классу объектов, так называемых всплесков-сирот, то есть всплесков, не связанных ни с какими другими объектами. Гамма-кванты были порождены ультрарелятивистской (околосветовой) ударной волной в межзвездном газе.

«Благодаря особенностям «разгорания» и «затухания» нам удалось установить, что это оптическое свечение есть плавное и одновременно немонотонное, синхротронное излучение ударной волны, порожденной в процессе образования аномально быстро вращающейся черной дыры. Это своеобразный сигнал SOS, посланный погибающей звездой на другом конце Вселенной», — рассказывает профессор, заведующий лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир Липунов.

Это открытие позволит лучше понять природу и эволюцию аномальных черных дыр.

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