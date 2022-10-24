Пролетевший около Земли астероид оказался частью американской ракеты

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Tom_Ruen/Twitter

Астрономы опровергли открытие околоземного астероида 2022 UQ1. Об этом сообщает Джонатан Макдауэлл, специалист Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Астероид 2022 UQ1 пролетел мимо Земли 16 октября 2022 года с перигеем орбиты 2,7 тыс. километров. Его обнаружили с помощью сети телескопов ATLAS, она же определила примерную длину объекта — 10 метров.

Однако дальнейший анализ орбиты поставил под сомнение естественное происхождение 2022 UQ1. Его пролет мимо Земли совпал по времени с гравитационным маневром межпланетной станции Lucy, которая использовала силу притяжения планеты для перенаправления к астероидам Юпитера. Кроме того, в прошлом году, во время запуска Lucy, астероид также находился близко к планете.

Сопоставив эти факты, астрономы перестали считать 2022 UQ1 астероидом. По их мнению, это разгонный блок ракеты Atlas V 401, который вывел Lucy на отлетную траекторию.

Подробно о задачах Lucy можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

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