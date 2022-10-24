Жители Земли в ноябре увидят полное затмение Луны

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

8 ноября произойдет полное затмение Луны. Его можно будет наблюдать на востоке России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение Луны будет с максимальной фазой (1,36) в 13:59 мск и продолжительностью почти шесть часов. Полная фаза будет длиться более часа.

Также природное явление можно будет наблюдать в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии.

В июне этого года жители Северного полушария могли наблюдать «клубничное» суперлуние.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов заявил, что в 2022 году россияне увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада. Специалист отметил, что полное лунное затмение россияне смогут наблюдать 8 ноября. Его увидят преимущественно жители Дальнего Востока и Сибири.

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