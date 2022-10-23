Биологи выяснили, что нервные клетки кишечника выделяют корм для полезных бактерий

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Ученые из Корнелльского Университета выяснили, что вещество, вырабатываемое рецепторами кишечника, обеспечивает защиту от воспаления и повреждения тканей за счет увеличения количества полезных микробов. Исследование опубликовано в Cell Reports.

Исследователи выяснили, что у мышей болевые нейроны кишечника (ноцицепторы) могут выделять особое вещество P, которое снижает воспаление и способствует восстанолению тканей после повреждения. Такой эффект обусловлен увеличением численности грамположительных бактерий Clostridium. При этом, если работа ноцицепторов нарушена, простая пересадка этих бактерий от здоровых мышей больным не работает. Введение вещества P таким мышам снизило у них воспаление и запустило увеличение численности этих бактерий.

Авторы также выяснили, что у мышей с воспалительным заболеванием кишечника было снижено количество ноцицепторов, а также нарушена работа генов, регулирующих болевые сигналы.

Работа ученых показала, что состав микробиоты сильно зависит от нервной системы кишечника, что открывает новые направления для терапии колитов.

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