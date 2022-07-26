Глава РКЦ «Прогресс» Баранов рассказал, как пройдут испытания новой защиты двигателей на «Союзе-5»

Для отработки системы аварийной защиты двигателей РД171МВ, РД0124МС конструкторами запланированы два вида испытаний, рассказал «Газете.Ru» директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Один вид будет проведен при огневых испытания двигателя РД0171МВ в АО «НПО Энергомаш» и двигателя РД0124МС в АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Другой — при огневых стендовых испытаниях блока Ӏ и ӀӀ ступени РН «Союз-5» в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности», – рассказал Баранов.

По его словам, система аварийной защиты двигателей будет применяться впервые.

«По сути, она будет состоять из трех вычислительных машин (одна на Ӏ ступени и две на ӀӀ ступени), которые будут работать по сложным алгоритмам, созданными организациями-разработчиками двигателей. Система будет функционировать на протяжении всей работы двигателя и контролировать работу двигателей на протяжении всего полета ракеты-носителя. В настоящий момент мы завершаем проектирование системы», – объяснил Баранов.

В интервью «Газете.Ru» Баранов также объяснил, зачем для бака горючего использовали сплав 1580 и почему «Союз-5» будут запускать со стартового стола, с которого раньше отправляли в космос украинские «Зениты».