В Роскосмосе рассказали о преимуществах бесплатформенного инерциального блока на «Союзе-5»

Преимущества бесплатформенного инерциального блока (БИБ) по сравнению с ранее применявшимся комплексом командных приборов заключаются в малых габаритах и массе, небольшом потреблении энергии и отсутствии подвижных механических элементов, сложных в изготовлении. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов.

«Инновационность бесплатформенного инерциального блока (БИБ) заключается в том, что он построен на волоконно-оптических гироскопах. Это оптико-электронный прибор для измерения абсолютной относительно инерциального пространства угловой скорости. Прибор БИБ выполняет построение на борту ракеты-носителя в точке старта требуемой системы координат и сохранение положения стартовой системы координат в инерциальном пространстве все время полета», – рассказал Баранов.

Также БИБ определяет положение ракеты-носителя относительно этой системы координат и выдает в систему управления информацию об углах поворота ракеты, а именно углах тангажа, рыскания и вращения (это необходимая информация о полете ракеты, так как любое движение неправильном направлении может привести к отклонению от курса — «Газета.Ru»).

В интервью «Газете.Ru» Баранов также объяснил, зачем для бака горючего использовали сплав 1580 и почему «Союз-5» будут запускать со стартового стола, с которого раньше отправляли в космос украинские «Зениты».