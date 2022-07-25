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Ученые установили связь между частым дневным сном и инсультом

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Регулярный дневной сон связан с более высоким риском развития гипертонии и возникновением инсульта, к такому выводу пришли исследователи Американской кардиологической ассоциации. Работа ученых была опубликована в журнале Hypertension.

Исследователи изучили анонимные данные о 360 000 британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые регулярно предоставляли образцы крови, мочи и слюны, а также подробную информацию о своем образе жизни. В группу пациентов не входили люди, перенесшие инсульт или страдающие от гипертонии до начала исследования. Участники были разделены на группы в зависимости от частоты дневного сна: «никогда/редко», «иногда» или «обычно».

В ходе анализа полученных данных ученые установили, что по сравнению с людьми, которые никогда не спят днем, у пациентов, которые привыкли к сиесте, на 12% выше вероятность развития высокого кровяного давления и на 24% выше вероятность инсульта.

У участников моложе 60 лет, которые обычно спали, риск развития высокого кровяного давления был на 20% выше, чем у людей того же возраста, которые никогда не спали.

По словам ученых, дневной сон может ухудшить качества ночного сна. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья. Ученые планируют продолжить изучать влияние сна на состояние организма человека.

Ранее медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье назвал самые распространенные среди айтишников болезни.

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