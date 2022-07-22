Ученые планируют вновь заселить Индию гепардами

В августе 2022 года восемь африканских гепардов выпустят в дикую природу в Индии. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на The Guardian.

Традиционно хищные животные считались врагом человека, и либо истреблялись намеренно, либо гибли из-за уничтожения мест обитания и конкуренции с людьми за добычу. Однако с развитием науки об экологии стало ясно, что без хищников экосистема существовать не может, и потому в развитых странах предпринимаются усилия по возрождению их популяций.

В Индии гепарды были признаны вымершими в 1952 году, и предыдущие попытки вновь завезти их в страну провалились. Однако теперь стало известно, что в течение ближайшего месяца в Индию прибудут восемь гепардов из Намибии, где живет крупнейшая популяция этого вида. Их выпустят в национальном парке Куно-Палпур в штате Мадхья-Прадеш 15 августа, в семьдесят пятую годовщину независимости страны. Предполагается, что возвращение гепардов в парк пойдет на пользу местной экосистеме. Если первые восемь особей успешно приживутся в Индии, к ним присоединятся их сородичи.

Однако некоторые экологи критикуют этот проект. По их мнению, разница между азиатскими и африканскими гепардами слишком велика, чтобы считать это мероприятие возрождением аутентичной популяции.

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