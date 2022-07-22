Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир»... 15:20
В Магадане 10-летняя девочка спряталась заброшенном здании из-за ссоры... 15:20
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Российские космонавты совершат три полета к МКС на американском корабле Crew Dragon

close
100%
SpaceX

Российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon по соглашению России и Соединенных Штатов о перекрестных полетах. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon», — сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon разработки SpaceX не раньше 29 сентября.

15 июля Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение по полетам интегрированных экипажей.

Запуски «Союз МС22» и Crew Dragon 5 запланированы на сентябрь 2022 года, в составе российского экипажа — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио, американского — Николь Мэнн, Джош Кассада, Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса» с осени 2016 года. Ранее она работала спасателем в рядах МЧС и была инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть