Астрономы обнаружили одну из самых тяжелых нейтронных звезд

Астрономы обнаружили одну из самых массивных нейтронных звезд – ее масса превышает солнечную в 2,3 раза. Работа исследователей из Стэнфордского университета опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Звезда PSR О 2215+5135 является частью двойной системы, в которой две гравитационно связанные звезды вращаются вокруг общего центра масс.

Нейтронные звезды – это небесные тела, которые могут являться результатом эволюции звезд. Обычно они небольшие – в среднем достигают около 20 км в диаметре – и имеют большую массу. Чем более массивной является нейтронная звезда, тем быстрее на своей орбите движется вторая.

Чтобы рассчитать массу PSR О 2215+5135 исследователи измерили скорость движения второй звезды в системе с помощью данных, собранных Большим Канарским телескопом.

Объекты вращаются вокруг центра масс в данной системе со скоростью 412 км/с. Проведя ряд математических расчетов, ученые установили, что масса нейтронной звезды составляет примерно 2,27 массы Солнца, а масса ее компаньона – около 0,33.

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