Палеонтологи обнаружили глухого человека эпохи палеолита

В ходе исследования черепа древнего человека палеоантропологи диагностировали у него глухоту и проблемы с внутренним ухом. Об этом сообщает издание N+1.

В 1975 году в окрестностях города Рабат в Марокко обнаружили пещеру Дар-эс-Солтан-II. В том числе, в ней находились останки трех древних людей. Они представляли собой осколки черепа одного из них, нижнюю челюсть второго и черепную крышку третьего. Возраст останков достигает примерно 100-80 тысяч лет.

Жан-Жака Ублен из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и его коллеги решили провести исследование черепа, сохранившегося в виде осколков. С помощью компьютерной томографии они изучили анатомию внутреннего уха, которое ответственно за ощущение поворота и равновесия. В результате исследования ученые обнаружили, что полукружные каналы, участвующие в регуляции равновесия при изменении положения головы и тела в пространстве, оказались частично окостеневшими в тех местах, где этого не должно быть.

Выяснилось, что у этого индивида была болезнь: оссифицирующий лабиринтит. Эта патология приводит к потере слуха, головокружениям и нарушениям чувства равновесия. Вероятнее всего, эта болезнь развилась в результате инфекционного поражения. Ученые предполагают, что жил человек с этой болезнью не более нескольких месяцев, поскольку в условиях первобытного общества он бы не мог охотиться и спасаться от опасностей.

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