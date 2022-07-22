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Ученые установили фактор, мешающий организму бороться с раком

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Раковые клетки вырабатывают уникальную форму коллагена, защищающую их от иммунного ответа человека – к такому выводу пришли ученые из Техасского университета. Исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell, основывается на результатах анализа лабораторной линии раковых клеток поджелудочной железы.

Обычно коллаген представляет собой гетеротримерный белок, состоящий из двух цепей α1 и одной цепи α2. Однако раковые клетки экспрессируют только ген, кодирующий цепь α1 (COL1a1). Дальнейший анализ показал, что раковые клетки глушат ген цепи α2 (COL1a2) посредством эпигенетического гиперметилирования, в результате чего образуется специфичный для рака гомотример коллагена, состоящий из трех цепей α1.

Данная форма коллагена создает внеклеточный матрикс, который влияет на микробиом опухоли и защищает ее от иммунных реакций. Эта аномальная структура принципиально отличается от нормального коллагена, вырабатываемого в организме человека.

Ученые также создали мышиную модель – грызуны страдали от рака поджелудочной железы с удалением COL1a1 только в раковых клетках. Потеря этого специфичного для рака гомотримера снижала угнетение иммунитета.

Несмотря на то, что ученые рассматривали только один вид рака, гомотримеры коллагена также наблюдаются при других типах рака, включая рак легких и толстой кишки.

По словам исследователей, их работа поможет найти новые способы лечения рака.

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