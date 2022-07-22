Более 70% российских айтишников жалуются на проблемы с глазами

Чаще всего IT-специалисты российских компаний обращаются к врачам с жалобами на проблемы со зрением, об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

«Самыми распространенными жалобами ИТ-специалистов являются проблемы со зрением – с ними обращаются 3 из 4 специалистов (74%)», – рассказал «Газете.Ru» главврач телемедицинской клиники СберЗдоровья Артем Николаев.

По словам Николаева, причины жалоб на боль и усталость в глазах — многочасовая работа за компьютером без отдыха для глаз и применения капель, увлажняющих роговицу.

«Чтобы глаза меньше уставали, нужно применять капли, увлажняющие роговицу. Например «Слеза натуральная». Их можно применять, основываясь на собственных ощущениях. Например, если появилось раздражение», – советует собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, на какие еще проблемы со здоровьем жалуются IT-специалисты – в материале «Газеты.Ru».