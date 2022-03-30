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Российские ученые открыли новую форму афазии, возникающую после удаления опухоли

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Depositphotos

Российские медики и нейролингвисты (специалисты, изучающие работу головного мозга) выявили необычную форму приобретенной речевой дисфункции, которая возникает после удаления злокачественной опухоли из тканей головного мозга, сообщает ТАСС.

Развитие афазии сопровождается появлением множественных нарушений речи, связанных с перестройкой нервной системы из-за развития рака.

Младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Андрей Зырянов, которого цитирует пресс-служба вуза, заявил, что выявленный синдром получил название «глобальной афазией средней степени тяжести».

Зырянов и его коллеги открыли необычную форму афазии, которая развивается у пациентов только после удаления опухолей, возникающих в левом полушарии мозга в результате появления мутаций во вспомогательных клетках нервной системы. Как правило, пациенты с подобной формой рака, глиомой, не страдают от нарушений речи до операции, однако у них часто развивается афазия после удаления злокачественного новообразования.

Российские ученые впервые детально изучили то, какие именно нарушения речи возникают у данной группы пациентов и у других носителей афазии. Для этого они собрали группу из 88 добровольцев, недавно перенесших операцию по удалению глиомы, а также заручились поддержкой еще 95 пациентов, у которых афазия возникла в результате инсульта.

Участники эксперимента согласились пройти лингвистический тест, специально разработанный российскими учеными для выявления симптомов афазии и оценки тяжести нарушений речи. Последующий анализ собранных данных неожиданно показал, что инсульты и хирургическое вмешательство в работу мозга вызывали совершенно разные формы афазии.

Глобальный характер афазии у бывших носителей глиомы, как считают ученые, говорит в пользу того, что появление опухоли приводит к перестройке речевых центров мозга и реорганизации связей между разными регионами его левого полушария. После удаления глиомы эти новые связи нарушаются, что и приводит к развитию нарушений речи, которые отсутствовали до операции. Понимание этого позволит создать первые стратегии по реабилитации речи этих пациентов, полагают ученые.

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