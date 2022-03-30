Биолог Шашина рассказала, как москвичам распознать опасного клеща

В Москве для животных и людей опасны клещи родов Dermacentor и Ixodes, которые имеют вполне узнаваемый вид. Как их опознать, «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Наталья Шашина.

«Они очень легко отличаются внешне. Dermacentor коричневый, крупный, в соответствии с тем, что и нападает он на крупную добычу, а Ixodes — элегантная самочка в форме капельки, задняя часть у нее оранжевая, передняя — темно-коричневая», — сообщила она.

Клещи рода Ixodes нападают в основном на людей и переносят клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз и ряд других болезней. Dermacentor опасны преимущественно для собак и крупных животных, которых заражают пироплазмозом.

Человеку, чтобы защититься от клещей, следует в первую очередь изолировать открытые участки кожи, чтобы клещ не мог до них добраться. Клещи не летают и не прыгают, нападают всегда снизу — поэтому важно надевать брюки и заправлять их в носки с плотной резинкой. Кроме того, существуют средства, отпугивающие и убивающие клещей — акарициды. Тем, кто находится на территории, где распространен клещевой энцефалит (Сибирь, Урал, Дальний Восток), стоит сделать от него прививку.