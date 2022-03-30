Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей назвала повод группового избиения 15-летней школьницы в Самарской... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58

Создатель скульптур в форме собаки из воздушных шариков отправит свои работы на Луну

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Salvatore Laporta/Getty images

На Луну отправят скульптуры американского художника, известного своими скульптурами в форме собак из воздушных шариков. Об этом сообщает издание ARTnews.

Произведения искусства ранее уже отправляли в космос, но ни одному из них еще не позволяли сесть на поверхность Луны. Скульптуры создаст американец Джефф Кунс, при этом с каждой из них будет ассоциирована уникальная цифровая NFT-копия, защищенная от подделки. На Луну отправятся сами скульптуры, а цифровые копии будут продавать на Земле.

«Я хотел создать NFT-проект с историческим значением, который был бы укоренен в гуманистической и философской мысли, – поясняет художник. – Наши достижения в космосе демонстрируют бесконечность человеческого потенциала. Космические путешествия дали нам возможность преодолеть ограничения нашего мира. Эти идеи находятся в центре моего NFT-проекта, который можно понимать как продолжение человеческого вдохновения за пределы нашей планеты».

Джефф Кунс известен как автор скульптур собак, будто бы сделанных из воздушных шариков. Самой известной из них считается Balloon Dog, которая была продана за $58,4 млн.

Пока неясно, какие именно скульптуры художник отправит в космос. Известно лишь, что они должны полететь на Луну в июле 2022 года на роботизированном аппарате компании Intuitive Machines.

Ранее ученые обнаружили на Плутоне следы недавних извержений криовулканов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть