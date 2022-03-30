В NASA предложили колонизовать Венеру, заключив ее в гигантскую оболочку

Ученые NASA предложили сделать Венеру обитаемой для людей путем заключения всей планеты в гигантскую оболочку, которая сможет запереть внутри себя токсичную часть нижней атмосферы и позволит колонистам создать пригодную для дыхания атмосферу наверху. Статья об этом размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и готовится к публикации в Journal of the British Interplanetary Society.

Суть проекта Алекса Хоу, астрофизика из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде, заключается в строительстве обширных пористых структур — своего рода плотов, состоящих из полых соединенных секций размером с городской квартал, которые предполагается изготавливать менее плотными, чем окружающий воздух, — таким образом они будут парить над непригодными для жизни слоями атмосферы Венеры. Предполагается, что реализация этого «безумного проекта терраформирования», по выражению газеты Daily Beast, взявшей интервью у разработчика, займет не менее 200 лет. Прежде всего роботы-зонды начнут поглощать токсичную атмосферу Венеры, сохраняя при этом кислород, который пригодится для дыхания поселенцев, а углерод пойдет на строительство огромных плиток. Потребуется 72 трлн плиток размером с городской квартал, чтобы покрыть всю планету размером почти с Землю, каждая при этом будет парить на высоте почти 50 км. Затем с установленной гигантской оболочкой можно будет начать геоинженерию верхней части атмосферы, чтобы сделать ее подходящей для дыхания людей.

Несмотря на почти невероятные логистические трудности терраформирования Венеры, Януш Петковски, астробиолог из Массачусетского технологического института, занимающийся изучением этой планеты, оценил предложенный проект как «очень возможный». В качестве потенциальных преимуществ подобного строительства на Венере указана «гравитация Венеры, почти идентичная земной, атмосфера, достаточно толстая, чтобы обеспечить надежную защиту от космических лучей и ультрафиолетового излучения, чего не в силах предоставить Марс, и, наконец, более короткое время перелета с Земли».

Однако проблемой останется недостаток воды в венерианских условиях. Хоу предложил для этого добывать лед на Церере, карликовой планете, расположенной в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Предполагается построить космический лифт на поверхности Цереры и поднимать куски льда в космос, где ракеты будут забирать и транспортировать его к Венере.