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Российские и итальянские биологи создали «иммунологические часы»

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Depositphotos

Российские и итальянские биологи научились определять скорость старения организма по состоянию иммунитета, передает ТАСС.

Первые «иммунологические часы» позволяют оценивать возраст иммунитета по 38 маркерам воспалений.

«Наша модель — самая чувствительная к изменениям иммунной системы из существующих на сегодняшний день», — заявил проректор по научной работе Нижегородского государственного университета (ННГУ) Михаил Иванченко.

Иванченко пояснил, что для оценки старения иммунной системы нужно измерить концентрации различных биомаркеров, которые сигнализируют о развитии в организме различных воспалений. К этому выводы ученые пришли в ходе наблюдения за 76 пациентами, страдающими тяжелыми болезнями почек и находящихся на гемодиализе.

В результате исследования оказалось, что организм пациентов, страдающих хроническими заболеваниями почек, старел быстрее обычного. Их биологический возраст в среднем на 20 лет превышал фактический.

Ученые надеются использовать разработку не только в персонализированной медицине. «Иммунологические часы» могут помочь понять, как различные хронические болезни и инфекции ускоряют старение организма.

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