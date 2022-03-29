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Микробиолог Воскресенская рассказала, как не заразиться иерсиниозом

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Заражение иерсиниозами происходит в основном через продукты питания, поэтому необходимо тщательно мыть овощи и термически обрабатывать мясную и молочную продукцию. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской бактериологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора, руководитель Российского референс-центра по мониторингу иерсиниозов Екатерина Воскресенская.

«При псевдотуберкулезе передача происходит пищевым путем, в основном, через продукты растительного происхождения (свежая капуста, репчатый лук, морковь), при кишечном иерсиниозе — через мясные, молочные продукты, птицеводческую продукцию, употребляемые в пищу в сыром или термически недостаточно обработанном виде», — сообщила она.

Иерсинии хорошо сохраняются даже при длительном нахождении при низких температурах — например, при хранении продуктов в холодильнике. Чаще иерсиниозы регистрируются у детей — в частности, потому, что вспышки заболевания обычно происходят в организованных коллективах, а такие коллективы обычно детские. Кроме того, дети с симптомами иерсиниозов чаще оказываются на приеме врача, чем взрослые.

Кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез — острые инфекционные заболевания. При них обычно наблюдаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, но специфических симптомов нет, что затрудняет диагностику. При этом непролеченные иерсиниозы могут стать причиной хронических проблем с пищеварением, слабости и повышения температуры, болей в суставах. Если подобные симптомы наблюдаются в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу.

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