В Амазонии обнаружили подземную лягушку с носом как у тапира

В лесах Амазонии открыли новый вид лягушек с носом, похожим на нос тапиров. Статья об этом была написана в Evolutionary Systematics.

Вид обнаружили в низовье Путумайо в перуанском регионе Лорето. Он принадлежит роду Synapturanus, его представители достигают длины 1,8 сантиметров и обладают коричневой кожей с животом кремового цвета.

Форма тела этого вида удобна для рытья нор, специалисты предполагают, что вид адаптировался для мягких почв амазонских торфяников. Исследователи смогли обнаружить лягушек только благодаря их характерным голосам, ориентируясь на которые ученые откопали животных. Виду присвоили имя Synapturanus danta.

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«Подобных лягушек действительно трудно найти, и это приводит к тому, что они недостаточно изучены, – сказала Мишель Томпсон, автор работы из чикагского Филдсовского музея. – Это пример не видимого глазом биоразнообразия Амазонии, и потому очень важно задокументировать его, и исследовать функционирование местной экосистемы».

Исследователи отмечают, что лягушки этого рода распространены по всему амазонскому региону, но, поскольку они живут под землей и не могут перемещаться далеко, каждый из видов сосредоточен на небольшой территории.