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Космонавт Жуков рассказал, как Наина Ельцина дважды помогла российскому космосу

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Супруга президента России Наина Ельцина сыграла важную роль на этапе создания Российского космического агентства 30 лет назад, в феврале 1992 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Московского космического клуба, космонавт-испытатель Сергей Жуков, участвовавший в разработке указа о создании агентства.

«Совещание, определившее судьбу отрасли на многие годы вперед, состоялось у президента России Б.Н. Ельцина 18 февраля. На рассмотрении правительства был пакет документов, в основе которого лежали наши разработки. Президент об этом знал, потому что наш коллега, депутат Мособлсовета Юрий Локтионов через супругу президента Наину Иосифовну передал наш пакет Борису Николаевичу. Второй раз супруга президента сыграла аналогичную роль через полтора года, когда передала Ельцину законопроект о космической деятельности. Это был, если не ошибаюсь, последний закон хасбулатовского Верховного совета, который подписал Ельцин», — рассказал Жуков.

По словам эксперта, уже в 1992 году было получено контрактов на $20 млн от внешнеэкономической деятельности, сгенерированных созданным агентством.

«Российское космическое агентство, надо отдать должное ее руководителю Юрию Николаевичу Коптеву, быстро собрало под собой всю промышленность, получило финансирование, статус, и отрасль в тот момент была сохранена», — отметил Жуков.
Российское космическое агентство (РКА) было образовано указом президента РФ Бориса Ельцина 25 февраля 1992 года. Через семь лет РКА было преобразовано в Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос), которое в 2004 году было переименовано в Федеральное космическое агентство («Роскосмос»), в настоящее время – госкорпорация «Роскосмос».

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