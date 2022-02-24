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Ученые: гориллы из-за инцеста рождаются с кривыми мордами

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DOI: 10.1098/rspb.2021.2564

Международная группа исследователей провела сравнительный анализ лицевых черт у разных групп горных горилл для того, чтобы понять природу их лицевой асимметрии, и выдвинула предположение о ее связи с инбридингом. Статья об этом опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

Предыдущие работы показывали, что со временем асимметрия лиц у горных горилл, живущих в заповеднике в Руанде, становилась все более распространенным явлением. В результате возникали предположения, что эта тенденция может быть связана со стрессами у горилл в раннем возрасте или с предпочтением жевать одной стороной рта. В новом исследовании были найдены доказательства, свидетельствующие в пользу того, что все это на самом деле связано с инбридингом.

Лицевая асимметрия у горных горилл описывается как характерное искривление лица и наблюдается у горилл с начала 1970-х годов. Чтобы узнать больше о возможных причинах этого явления, исследователи изучили 40 черепов горилл, собранных за последние 100 лет. Затем они проделали то же самое с гориллами восточных низменностей и гориллами западных низменностей. При сравнении черепов между этими группами они обнаружили, что наиболее ярко выраженной асимметрия была у горных горилл, за ними следовали гориллы восточных низменностей и наименьшая наблюдалась у горилл западных низменностей. Было отмечено при этом, что популяция горных горилл является самой малочисленной среди этих групп, а гориллы западных равнин оказались самыми многочисленными. Основываясь на этом, исследователи предположили, что наименьшее количество горных горилл приводит к значительному инбридингу, что и становится причиной развития у них асимметричных лиц.

Исследователи отмечают также, что предыдущие исследования на человеческих популяциях и популяциях иных приматов уже показывали, что представители обоих полов склонны отдавать предпочтение симметричным лицам у своих партнеров — и таким образом развитие асимметрии может рассматриваться как своеобразное средство предотвращения инбридинга.

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