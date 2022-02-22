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Чилийский музей вернет древнейшую статую острова Пасхи на родину

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Ivan Alvarado/Reuters

Спустя 152 года так называемая моаи — тысячелетняя каменная монолитная статуя с острова Пасхи в Тихом океане — будет возвращена чилийским Национальным музеем естествознания народу рапа-нуи. Об этом сообщили представители музея, в экспозиции которого статуя выставлялась с 1878 года, на своем официальном сайте.

Моай-Тау — так еще называется статуя — начинает свое возвращение после сложного технического и диагностического процесса, гарантирующего структурную целостность при транспортировке всего этого куска базальтовой скалы, представляющего собой воплощение духа предков. В настоящее время на острове Пасхи насчитывается 887 статуй моаи, однако «Программа репатриации Ка Хака Хоки Май Те Мана Тупуна», направленная на возвращение на остров «священных тел предков», подразумевает, что и все вывезенные когда-либо с острова моаи должны быть на него возвращены, поскольку они считаются средоточием родовой энергии и человеческими воплощениями. Для рапа-нуи их предки, погребальные предметы и церемониальные принадлежности могут быть такими же живыми, как и члены их общин.

Моай-Тау представляет собой монолитную скульптуру из базальтовой породы, которая весит 715 кг и установлена на 230-килограммовой бетонной платформе. Для передачи статуи была изготовлена новая металлическая основа весом 116 кг и специальная упаковка для ее защиты весом 194 кг. В общей сложности 1255 кг были перемещены со второго этажа музея в грузовик, который доставил все это к месту посадки в порту Вальпараисо, откуда моаи отправится в плавание 28 февраля на барже Rancagua и через пять суток прибудет на остров Пасхи.

После возвращения на родину этот моаи будет выставлен в Антропологическом музее имени Себастьяна Энглерта. Ранее рапануйцы просили также Британский музей вернуть статую раннего периода — моаи Хоа Хакананаиа, — вывезенную с острова в 1868 году.

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