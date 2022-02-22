В Росатоме опровергли остановку сборки Международного экспериментального реактора во Франции

Работа по сборке Международного термоядерного экспериментального реактора ITER не приостанавливалась и идет в своем графике. Об этом «Газете.Ru» заявил директор учреждения госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» Анатолий Красильников.

«В настоящий момент Международная организация ИТЭР продолжает монтаж первого модуля вакуумной камеры с электромагнитными катушками тороидального поля. Завершен монтаж катушки PF-6, катушки PF-5, ведется работа по следующим катушкам. Информация, что на основании каких-то событий Международная организация ИТЭР может приостановить монтаж, не соответствует действительности», — заявил Красильников.

Ранее издание издание New Energy Times сообщило о приостановке сборки реактора по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

В создании экспериментального токамака-реактора (токамак – тороидальная камера с магнитными катушками) ITER участвуют 35 государств: страны Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Цель проекта – доказать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей. Россия поставит высокотехнологичное оборудование в объеме 9,1% от стоимости реактора.