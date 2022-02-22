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Французские власти приостановили сборку реактора ITER

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Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального реактора ITER, строящегося рядом с исследовательским центром Кадараш на французском Лазурном берегу, приостановлена по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции. Об этом сообщает издание New Energy Times.

Планировалось, что активная зона реактора будет собрана из девяти массивных секторов, каждый из которых будет весить 440 тонн. Два сектора уже находятся на месте, ожидая спуска в камеру реактора, и, согласно графику работ, опубликованному на сайте организации ITER, первый секторный узел должен был быть опущен в камеру токамака еще в декабре 2021 года, однако в конце января 2022 года председатель совета директоров ASN Бернар Дорощук направил письмо генеральному директору организации ITER Бернару Биго с предупреждением о том, что установку этих секторов в камеру реактора можно производить лишь при наличии гарантии, что их можно будет извлечь позднее.

Дело в том, что еще во время изготовления либо сами эти сектора, либо их части были повреждены при падении и, возможно, серьезно деформированы. Сварка этих секторов внутри ямы токамака будет представлять собой необратимую операцию, для проведения которой и требовалось официальное одобрение ASN, однако в отсутствии вышеупомянутых гарантий сборка токамака не может быть санкционирована. Специалисты считают, что из-за перекосов конструкции сборку секторов в плановом порядке в просторном сборочном зале производить нельзя. Вместо этого организация ITER предложила осуществлять эти работы внутри замкнутого пространства, где будет происходить окончательный монтаж активной зоны реактора. Если сектора не получится сварить друг с другом должным образом, то возникнет риск выхода чрезмерного излучения во время работы реактора. Защита персонала от гамма-излучения и нейтронов, которые генерируются во время работы ITER, требуют надлежащего соединения девяти секторов, а также наличия бетонной стены четырехметровой толщины, окружающей камеру реактора.

Перед повторным запросом разрешения на сборку оборудования токамака внутри криостата необходимо будет провести новый тщательный анализ проекта.

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