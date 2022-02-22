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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Роспотребнадзоре оценили идею создания «антикоронавирусного» молока

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Молоко вакцинированных от коронавируса коз и коров, содержащее антитела к SARS-CoV-2, может стать эффективным средством для борьбы с коронавирусом. Об этом «Газете.Ru» сообщили заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова и ведущий научный сотрудник лаборатории иммунобиологических препаратов института Александр Волков.

По их словам, готовые антитела давно применяются в медицине для лечения различных заболеваний, в первую очередь, при тяжелом течении.

«В Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии под руководством профессора Владимира Андриановича Алешкина еще в начале 90-х годов прошлого столетия была разработана и внедрена в практику технология перорального (то есть, через рот) применения антител человека. КИП – комплексный иммуноглобулиновый препарат для приема внутрь, представляющий собой смесь антител, с успехом применяется до сих пор для лечения острых кишечных инфекций. Проведенные исследования подтвердили, что антитела не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, при приеме внутрь сохраняют свои свойства», — пояснили эксперты.

Однако чужеродные антитела, как активные белковые молекулы, могут становиться причиной ряда иммунопатологических реакций, в том числе и нежелательных реакций при их употреблении человеком, инфицированным коронавирусом, предупреждают они. Поэтому для антител, полученных в результате вакцинации коров и коз, необходимо проведение большого ряда исследований, которые могут подтвердить их эффективность и безопасность, отметили в ведомстве.

Ранее ученые из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2, привив коров и коз от коронавируса. Исследователи надеются, что употребление такого молока позволит хотя бы частично защитить население от COVID-19.

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