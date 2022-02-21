Астрономы обнаружили на планете WASP-121b облака из железа

Облака из металла и жидкие рубины и сапфиры, падающие с небес, могут оказаться реальностью на «горячем юпитере» — экзопланете WASP-121b, обнаруженной в 2015 году в 880 световых годах от Земли. С момента открытия WASP-121b ученые продолжили изучение этого необычного мира и его странной атмосферы, а в новом исследовании, проведенном с помощью космического телескопа Hubble, впервые сумели оценить состав атмосферы и погодные условия на более прохладной ночной стороне планеты. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

«Очень интересно изучать такие объекты, как WASP-121b, которые сильно отличаются от планет в нашей Солнечной системе, потому что они позволяют нам увидеть, как ведет себя атмосфера в экстремальных условиях», — говорит один из соавторов статьи Джоанна Барстоу, исследователь из Открытого университета в Великобритании.

Этот «горячий юпитер» оказался «заперт» в своем орбитальном движении из-за действия приливных сил близкой родительской звезды, поэтому одна сторона планеты-гиганта всегда обращена к звезде и на ней испаряются металлы и минералы. Верхние слои планетной атмосферы на дневной стороне могут нагреваться до 3000 °С, при этом молекулы воды начинают светиться и разрушаться. На ночной стороне температуры при этом вдвое умеренней, и эта разница заставляет дуть с запада на восток чрезвычайно сильные ветра, увлекающие воду с дневной стороны на ночную. Водяные молекулы, распадающиеся на атомы водорода и кислорода под действием жара на дневной стороне, рекомбинируют затем в условиях более низких температур на ночной стороне, образуя водяной пар, но он вновь затем оказывается на дневной стороне под действием тех же ветров, распадается на атомы и т.д.

Температура на ночной стороне во время этого цикла никогда не оказывается достаточно низкой для образования водяных облаков, однако это не значит, что облака на этой планете не образуются вообще. Пусть водяные облака там и не образуются, но зато образуются облака из металлов: железо, магний, хром и ванадий пребывают в газообразном состоянии на дневной стороне планеты, а вот на ночной становится достаточно «прохладно» для того, чтобы эти металлы конденсировались в облака. И помимо металлических облаков исследователи нашли также признаки того, что на WASP-121b, возможно, выпадают дожди в виде жидких драгоценных камней.