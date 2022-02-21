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Астрономы рассказали, как телескоп James Webb сможет искать инопланетные цивилизации

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NASA

Космический телескоп James Webb гипотетически сможет обнаружить инопланетные цивилизации за счет загрязнений атмосферы, которые они производят. Препринт статьи об этом был опубликован в репозитории arXiv.

Телескоп James Webb был запущен в декабре 2021 года, став самой мощной и совершенной космической обсерваторией. Он будет работать, в основном, в инфракрасном диапазоне, позволит увидеть свет первых звезд во вселенной и сможет изучить множество планет.

Джейкоб Хакк-Мисра из Космического научного института Blue Marble в Сиэтле и его коллеги исследовали возможности James Webb по изучению гипотетических инопланетных цивилизаций. Разрешения телескопа будет заведомо недостаточно для обнаружения инопланетных построек, но исследователи предполагают, что спектрометры обсерватории позволят зафиксировать в атмосфере газы искусственного происхождения.

В первую очередь, авторы говорят о хлорфторуглеродах, игравших на Земле, в основном, роль хладагентов. Их использование запретили в 1980-х годах из-за вреда экологии, но, как пишут ученые, «если эти газы будут обнаружены где угодно в галактике, то почти наверняка их можно будет считать признаком активной индустриализации».

У такого метода поиска есть ряд ограничений. Так, если родительская звезда будет слишком яркой, ее свет подавит сигнал от планеты. В частности, аналог James Webb у других цивилизаций не позволил бы обнаружить хлорфторуглероды Земли. Потому поиски следует сосредоточить вокруг звезд М-класса, сравнительно тусклых красных карликов.

Более подробно о конструкции и задачах James Webb можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».

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