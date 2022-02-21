Астрономы рассказали, как телескоп James Webb сможет искать инопланетные цивилизации

Космический телескоп James Webb гипотетически сможет обнаружить инопланетные цивилизации за счет загрязнений атмосферы, которые они производят. Препринт статьи об этом был опубликован в репозитории arXiv.

Телескоп James Webb был запущен в декабре 2021 года, став самой мощной и совершенной космической обсерваторией. Он будет работать, в основном, в инфракрасном диапазоне, позволит увидеть свет первых звезд во вселенной и сможет изучить множество планет.

Джейкоб Хакк-Мисра из Космического научного института Blue Marble в Сиэтле и его коллеги исследовали возможности James Webb по изучению гипотетических инопланетных цивилизаций. Разрешения телескопа будет заведомо недостаточно для обнаружения инопланетных построек, но исследователи предполагают, что спектрометры обсерватории позволят зафиксировать в атмосфере газы искусственного происхождения.

В первую очередь, авторы говорят о хлорфторуглеродах, игравших на Земле, в основном, роль хладагентов. Их использование запретили в 1980-х годах из-за вреда экологии, но, как пишут ученые, «если эти газы будут обнаружены где угодно в галактике, то почти наверняка их можно будет считать признаком активной индустриализации».

У такого метода поиска есть ряд ограничений. Так, если родительская звезда будет слишком яркой, ее свет подавит сигнал от планеты. В частности, аналог James Webb у других цивилизаций не позволил бы обнаружить хлорфторуглероды Земли. Потому поиски следует сосредоточить вокруг звезд М-класса, сравнительно тусклых красных карликов.

Более подробно о конструкции и задачах James Webb можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».