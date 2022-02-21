Ветеринары показали, что «Виагра» может спасать собак от редкого заболевания

Силденафил, препарат, на основе которого производится средство для повышения потенции «Виагра», может служить для лечения редкого заболевания собак – мегаэзофагуса. К такому выводу пришли ученые из Колледжа ветеринарной медицины Вашингтонского государственного университета, опубликовавшие исследование в журнале American Journal of Veterinary Research.

Мегаэзофагус — это патологическое расширение пищевода, связанное с нарушением его моторики. Классическими признаками заболевания являются депрессия и потеря веса у собак, которые срыгивают непереваренную пищу и жидкость.

В ходе исследования препаратом и плацебо кормили десять собак с диагностированным мегаэзофагусом, после чего прием прекращался и хозяева собак сообщали о случаях отрыгивания пищи.

Выяснилось, что употребление силденафила в жидком виде расслабляет гладкие мышцы пищевода и позволяет пище двигаться.

«В литературе вы не найдете препаратов, которые мы можем использовать от мегаэзофагуса. Силденафил – первый, который направлен на эти механизмы и уменьшает срыгивание, которое в конце концов убивает этих собак», — пояснила Джиллиан Хайнес, автор работы.