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Психологи выяснили, какие профили в приложениях для знакомств вызывают недоверие

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Психологи проанализировали, как люди относятся к сексуализированным фотографиям в приложениях для знакомств. Статья об этом была опубликована в журнале Psychology of Popular Media.

За последние годы приложения для знакомств стали основным способом поиска партнера для многих людей. В них участники могут сконструировать свой облик по желанию: деловой, неформальный, семейный, или какой-то еще.

Исследователи из Аризонского университета под руководством Кун Яна решили выяснить, как пользователи воспринимают потенциальных партнеров, публикующих фотографии с намеком на эротику. Для этого ученые попросили 262 студентов оценить якобы новый сервис знакомств, на самом деле созданный в исследовательских целях. У продемонстрированных профилей было нейтральное текстовое описание, отличались лишь фотографии: у половины они были сексуализированными, а у половины – нет. На сексуализированных люди позировали в откровенной одежде, в вызывающих позах или обнажали разные части тела.

Участникам эксперимента демонстрировали по два профиля каждого типа, изображающих людей противоположного пола. Выяснилось, что добровольцы оценивали профили с более сексуализированными фотографиями как менее подходящие, менее симпатичные и менее склонные искать долгосрочные отношения. Характерно, что мужские профили с эротическими фотографиями вызывали у женщин более негативную реакцию, чем у мужчин при просмотре сексуализированных профилей женщин. Исследователи связывают это с существованием разных норм поведения для двух полов.

Стоит отметить, что исследование проводилось в США с участием американцев, в других же странах закономерности могут быть иными.

Ранее ученые выяснили, почему пожилым людям бывает трудно восстановить детали по памяти.

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