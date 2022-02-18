Климатологи рассчитали, через сколько лет весна будет начинаться на 10 дней раньше

Сокращение общего количества дождливых дней в году на севере Cеверного полушария способствует более раннему наступлению весны для растений. При этом более высокие температуры из-за изменения климата приводят к тому, что в последние десятилетия первые листья появляются раньше. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Climate Change.

Лю Дэшэн, один из соавторов этого исследования и профессор географии в Университете штата Огайо, считает, что их работа показывает: меньшее количество дождливых дней играет вторую по значимости роль в раннем появлении зелени. «Ученые прежде смотрели в основном на то, как температура влияет на появление первых листьев, и если они вообще учитывали осадки, то только их общее количество, — говорит Лю Дэшэн. — Однако здесь важно не общее количество осадков, а то, насколько часто идет дождь».

В результате климатологи подсчитали, что снижение частоты осадков приводит к более раннему наступлению весны — и эти сроки будут сдвигаться на один-два дня каждое десятилетие до 2100 года по сравнению с прежними прогнозами. «Мы должны ожидать еще более ранней весны в будущем по сравнению с тем, что говорят нам современные модели», — заявил еще один соавтор исследования Ван Цзянь, докторант в том же университете.

Ученые использовали наборы данных по США, Европе и Китаю — по всему, что расположено севернее 30° с.ш., включая большую часть США. Эти данные включают ежегодные даты появления первых признаков зелени. Были также использованы спутниковые снимки с 1982 по 2018 год, на которых фиксировалось появление зеленой растительности. Все эти данные сопоставлялись с информацией о том, сколько дождливых дней фиксировалось в каждом месяце на исследуемых участках. В результате была создана модель, позволяющая оценить, насколько раньше будет наступать весна вплоть до 2100 года. Текущие модели уже предполагают, что весна для растений наступит на пять-десять дней раньше для большинства этих северных территорий к концу века, однако теперь нужно ввести еще поправку на день или два на каждое десятилетие.