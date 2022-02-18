Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Покровская о Тутберидзе: она не ударила Валиеву и не сделала чего-то грубого 15:27
Владелец Facebook и WhatsApp вылетел из топ-10 самых дорогих компаний 15:23
Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» своей кампании против Белоруссии и РФ 15:20
Первый тренер Валиевой показал письмо 6-летней Камилы ледовой фее 15:20
Бывшая жена Прохора Шаляпина сменила имидж 15:19
В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины 15:19
На Украине захотели добиться списания внешнего долга 15:16
Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России 15:12
Валиева получит государственную награду 15:11
Российские фигуристки получили медали Олимпиады 15:08

Климатологи рассчитали, через сколько лет весна будет начинаться на 10 дней раньше

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сокращение общего количества дождливых дней в году на севере Cеверного полушария способствует более раннему наступлению весны для растений. При этом более высокие температуры из-за изменения климата приводят к тому, что в последние десятилетия первые листья появляются раньше. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Climate Change.

Лю Дэшэн, один из соавторов этого исследования и профессор географии в Университете штата Огайо, считает, что их работа показывает: меньшее количество дождливых дней играет вторую по значимости роль в раннем появлении зелени. «Ученые прежде смотрели в основном на то, как температура влияет на появление первых листьев, и если они вообще учитывали осадки, то только их общее количество, — говорит Лю Дэшэн. — Однако здесь важно не общее количество осадков, а то, насколько часто идет дождь».

В результате климатологи подсчитали, что снижение частоты осадков приводит к более раннему наступлению весны — и эти сроки будут сдвигаться на один-два дня каждое десятилетие до 2100 года по сравнению с прежними прогнозами. «Мы должны ожидать еще более ранней весны в будущем по сравнению с тем, что говорят нам современные модели», — заявил еще один соавтор исследования Ван Цзянь, докторант в том же университете.

Ученые использовали наборы данных по США, Европе и Китаю — по всему, что расположено севернее 30° с.ш., включая большую часть США. Эти данные включают ежегодные даты появления первых признаков зелени. Были также использованы спутниковые снимки с 1982 по 2018 год, на которых фиксировалось появление зеленой растительности. Все эти данные сопоставлялись с информацией о том, сколько дождливых дней фиксировалось в каждом месяце на исследуемых участках. В результате была создана модель, позволяющая оценить, насколько раньше будет наступать весна вплоть до 2100 года. Текущие модели уже предполагают, что весна для растений наступит на пять-десять дней раньше для большинства этих северных территорий к концу века, однако теперь нужно ввести еще поправку на день или два на каждое десятилетие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть