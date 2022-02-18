Новозеландские ихтиологи выловили редкую новорожденную химеру — «акулу-призрака»

Неподалеку от Южного острова Новой Зеландии на глубине свыше километра новозеландские исследователи обнаружили исключительно редкого и только что вылупившегося детеныша «акулы-призрака». Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на специалистов новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы.

Полупрозрачный, желеобразный и увенчанный парой огромных черных глаз на заостренной голове детеныш, вероятно, принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков, называемых также химерами, которые живут на больших океанских глубинах по всему миру. Эта только что вылупившаяся новорожденная химера попала в сети во время недавних траловых исследований, проводимых для оценки размеров популяции другой местной рыбы, новозеландского макруронуса, имеющего важное промысловое значение.

Эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне. Там заключенные в оболочку эмбрионы питаются желтком, пока им не придет время вылупляться. В силу небольших размеров и глубоководного образа жизни детеныши акул-призраков попадают в руки исследователей крайне редко. «Мы можем утверждать, что эта акула-призрак вылупилась лишь совсем недавно, поскольку ее брюхо набито яичным желтком, — пояснил Брит Финуччи, ихтиолог из новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы. — Это довольно удивительно. Большинство глубоководных акул-призраков предстают перед нами уже взрослыми особями, а сообщения о новорожденных встречаются нечасто, поэтому мы о них знаем очень мало».

По словам новозеландских специалистов, химеры не относятся к надотряду акул, но тесно связаны как с акулами, так и со скатами. При этом скелеты «акул-призраков» состоят из хрящей, что придает им крайне необычный и словно бы неземной внешний вид. Исследователи планируют провести генетические тесты детеныша, чтобы попытаться выяснить, к какому конкретному виду акул-призраков он относится. Затем предполагается сравнить этого новорожденного со взрослыми особями того же вида, чтобы лучше понять, как в процессе развития меняются цвет, размер и пищевые привычки рыб.