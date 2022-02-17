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Орангутаны оказались способны создавать и использовать каменные орудия

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Motes-Rodrigo et al.

Орангутаны способны изготавливать и использовать каменные орудия, выяснили специалисты Тюбингенского университета в Германии. О своем открытии они рассказали в статье в журнале PLOS ONE.

Исследователи экспериментировали с двумя орангутанами в одном из зоопарков Норвегии. Они оставили приматам бетонный молоток, камень и два ящика с приманкой, чтобы добыть которую, нужно было перерезать веревку. Орангутаны били молотоком по стенам и полу вольера, но ни один не догадался с помощью молотка отколоть кусочек камня. Тогда ученые дали орангутанам готовый отщеп, и им один из приматов смог разрезать веревку.

Затем ученые проверили, могут ли орангутаны понять, как изготавливать орудия, наблюдая за кем-то. Они показали трем самкам орангутанов в британском зоопарке, как бить по камню, чтобы получить отщеп. После этого одна из самок повторила действия, направляя удары к краю камня, как и было показано.

«Наше исследование — первое, в котором сообщается, что необученные орангутаны могут спонтанно использовать острые камни в качестве режущих инструментов», — пишут авторы работы.

Исследователи полагают, что предпосылки к созданию и использованию каменных орудий могли существовать еще у последнего общего предка людей и орангутанов около 13 млн лет назад.

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