В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву

Археологи обнаружили шесть мумифицированных детей в перуанской гробнице, расположенной в древнем городе Кахамаркилья вблизи столицы Лимы. Об этом сообщает CBC News.

Ученые рассказали, что крошечные скелеты были плотно завернуты в ткань. По оценке археологов, детей принесли в жертву сотни лет назад, чтобы «сопроводить в загробную жизнь» умершего аристократа.

Мужчине на момент смерти было около 20 лет. Во время погребения, его лицо закрыли руками.

«Дети могли быть близкими родственниками. Их поместили в разных местах у входа в гробницу вельможи, одного поверх другого», — рассказал возглавляющий раскопки археолог Питер Ван Дален.

Ancient mummies of children, likely sacrificed for a nobleman, unearthed in Peru https://t.co/KVJiQFKFRe — CBS News (@CBSNews) February 15, 2022

По предварительной оценке, мумиям от тысячи до тысячи двухсот лет.

Рядом были найдены кости семи взрослых людей, которые не были мумифицированы, а также останки животных, вероятно, лам, и глиняную посуду.

Это не первый случай обнаружения в Перу свидетельств жертвоприношений детей.

В 2018 году в ходе раскопок были найдены останки более 140 детей и подростков, а также 200 лам. Ритуальное убийство произошло около 550 лет назад.

В издании The National News подчеркиваются, что археологи будут и дальше изучать особенности доинкской культуры.

Ранее сообщалось, что первые свидетельства ритуальных жертвоприношений, связанных с культурой индейцев вари, были обнаружены в предгорьях Перуанских Анд, в регионе Ламбаеке. Всего археологи нашли 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад в священном месте (вака или уака) вблизи поселка Санта-Роса-де-Пукала, на северо-западе Перу.