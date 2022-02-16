Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Познер: не воспринимаю первое место Валиевой в короткой программе как «наш ответ» 06:14
Постпред РФ при ЕС опроверг «нападение» России на Украину 06:03
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры» 06:00
Иммунолог предупредил об опасном симптоме COVID-19 05:50
Дюамель — о Медведевой и Загитовой без масок: правило, которого не... 05:46
Елизавета II выплатит часть денег по иску против принца Эндрю 05:40
В Польше заявили об «истекающей кровью» экономике Украины 05:40
Президент «Урала» Иванов пошутил на тему допинг-пробы Валиевой 05:34
Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей РФ во время учений в Средиземном море 05:27
Зампред России при ООН заявил, что ему ничего не известно о военной... 05:25

В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву

В могиле индейского аристократа нашли мумии шести детей, принесенных в жертву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Angela Ponce/Reuters

Археологи обнаружили шесть мумифицированных детей в перуанской гробнице, расположенной в древнем городе Кахамаркилья вблизи столицы Лимы. Об этом сообщает CBC News.

Ученые рассказали, что крошечные скелеты были плотно завернуты в ткань. По оценке археологов, детей принесли в жертву сотни лет назад, чтобы «сопроводить в загробную жизнь» умершего аристократа.

Мужчине на момент смерти было около 20 лет. Во время погребения, его лицо закрыли руками.

«Дети могли быть близкими родственниками. Их поместили в разных местах у входа в гробницу вельможи, одного поверх другого», — рассказал возглавляющий раскопки археолог Питер Ван Дален.

По предварительной оценке, мумиям от тысячи до тысячи двухсот лет.

Рядом были найдены кости семи взрослых людей, которые не были мумифицированы, а также останки животных, вероятно, лам, и глиняную посуду.

Это не первый случай обнаружения в Перу свидетельств жертвоприношений детей.

В 2018 году в ходе раскопок были найдены останки более 140 детей и подростков, а также 200 лам. Ритуальное убийство произошло около 550 лет назад.

В издании The National News подчеркиваются, что археологи будут и дальше изучать особенности доинкской культуры.

Ранее сообщалось, что первые свидетельства ритуальных жертвоприношений, связанных с культурой индейцев вари, были обнаружены в предгорьях Перуанских Анд, в регионе Ламбаеке. Всего археологи нашли 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад в священном месте (вака или уака) вблизи поселка Санта-Роса-де-Пукала, на северо-западе Перу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть