Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Воронеже по делу о мошенничестве задержан вице-спикер городской думы 00:39
Американский новостной блог заподозрили в распространении российской пропаганды 00:34
Победивший в эстафете норвежский биатлонист обратился к Латыпову 00:33
Песков предложил украинцам «поставить будильники» 00:27
NY Times: в допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца 00:24
Байден пригрозил остановить «Северный поток — 2» 00:24
В США предложили помочь Украине расследовать кибератаки 00:16
Ягудин — о Валиевой: не каждый взрослый может справиться с таким давлением 00:09
Байден пообещал жесткий ответ на «нападение» России 00:01
Байден заявил о готовности к дипломатии и решительным шагам... 15.02.2022, 23:59

Названа стоимость коммерческих полетов в космос

Virgin Galactic начнет продавать билеты на суборбитальные полеты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Joe Skipper/Reuters

Компания Virgin Galactic Holdings Inc. начнет продавать билеты на суборбитальные полеты 16 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Virgin Galactic планирует начать отправку туристов уже в конце 2022 года. Предполагается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб программы будет расширен.

Один билет будет стоить $450 тыс. включая депозит в размере $150 тыс. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до $450 млн.

В публикации отмечается, что информация о старте продаж билетов на суборбитальные полеты положительно повлияла на стоимость акций компании. Они подскочили в цене на 19,3% в ходе торгов.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон продал порядка 6% акций принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic на сумму $300 млн.

Брэнсон продал около 15,6 млн акций и сократил свою долю в Virgin Galactic до 11,9%. Средняя цена продажи составила $19,25 за акцию. На фоне этой новости котировки Virgin Galactic по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября подешевели на 3,6% — до $18,32.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть