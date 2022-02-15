Названа стоимость коммерческих полетов в космос

Компания Virgin Galactic Holdings Inc. начнет продавать билеты на суборбитальные полеты 16 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Virgin Galactic планирует начать отправку туристов уже в конце 2022 года. Предполагается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб программы будет расширен.

Один билет будет стоить $450 тыс. включая депозит в размере $150 тыс. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до $450 млн.

В публикации отмечается, что информация о старте продаж билетов на суборбитальные полеты положительно повлияла на стоимость акций компании. Они подскочили в цене на 19,3% в ходе торгов.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон продал порядка 6% акций принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic на сумму $300 млн.

Брэнсон продал около 15,6 млн акций и сократил свою долю в Virgin Galactic до 11,9%. Средняя цена продажи составила $19,25 за акцию. На фоне этой новости котировки Virgin Galactic по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября подешевели на 3,6% — до $18,32.