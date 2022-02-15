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Астрономы раскрыли тайну странных галактик без темной материи

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Moreno et al.

Некоторые галактики во вселенной могут воровать темную материю у более мелких галактик, сталкиваясь с ними. К такому выводу пришли астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне, опубликовавшие исследование в журнале Nature Astronomy.

Подобный механизм может объяснить существование редких галактик, в которых отсутствие загадочной темной материи заметно по необычному движению звезд внутри них. В 2018 году астрономы Шейни Даниели и Питер ван Доккум обнаружили первые две галактики, в которых почти отсутствует темная материя, которая составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.

Это открытие едва не разрушило общепринятую теорию происхождения галактик, предполагающую их формирование вокруг сгустков темной материи. Для решения загадки астроном Хорхе Морено провел компьютерную симуляцию эволюции области вселенной размером 60 млн световых лет от Большого взрыва до наших дней.

На выходе ученые получили семь галактик без темной материи – их «ободрали» при столкновении в 1000 раз более крупные галактики, оставившие в них лишь звезды. «Эта теоретическая работа показала, что лишенные темной материи галактики должны встречаться часто, особенно вблизи массивных галактик», — считает соавтор работы Роберт Фельдман. Ученые считают, что теперь наблюдателям станет легче искать другие галактики без темной материи вблизи крупных галактик.

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