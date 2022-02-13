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Опубликованы фото «пылевых дьяволов» на Марсе

ESA и Роскосмос опубликовали снимок пылевых вихрей на поверхности Марса

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ESA

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало фотоснимок с Марса, на котором запечатлены «пылевые дьяволы» — сильные пылевые вихри.

Фотография была сделана при помощи камеры CaSSIS, которая находится на борту орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (Trace Gas Orbiter). Данное космическое устройство функционирует в рамках совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса («ЭкзоМарс»).

На представленном снимке изображена одна из около 30 зон «хаотического рельефа». Под этим термином подразумеваются группы камней разных форм и размеров, хребты, холмы с плоскими вершинами, а также конические насыпи, беспорядочно расположенные на поверхности планеты.

Синеватым цветом, в свою очередь, выделены следы от вихрей пыли, благодаря использованию трех фильтров при создании изображения. «Пылевые дьяволы» оставили следы, которые ориентированы с севера на юг. Это позволяет определить преобладающие направления ветра.

Trace Gas Orbiter был запущен в 2016 году, научную миссию он начал в 2018-м. Основной задачей аппарата является объяснение происхождения в атмосфере Марса метана и других газов, которые могут свидетельствовать о биологической активности. Он может отправлять изображения, мониторить газовые потоки и определять те места, где могла бы находиться вода.

Ранее TGO обнаружил кратер, сверху напоминающий пень.

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