На Сицилии найден 1500-летний ночной горшок с яйцами паразитов

Британские археологи из Кембриджского университета, производившие раскопки на руинах древнеримской виллы в центре Сицилии 450-500 годов н.э., сумели доказать, что найденный ими вместительный сосуд использовался в качестве ночного горшка. Статья об этом опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Круглый терракотовый горшок ярко-оранжевого цвета с двумя волнистыми прорезанными на его внешней стороне линиями, наклонными стенками высотой 32 см и горловиной диаметром 33 см, был обнаружен в руинах виллы или небольшого банного комплекса неподалеку от итальянского города Джерачи на Сицилии. По всей видимости, его помещали под деревянный или плетеный стул с дырой, прикрываемой крышкой. Ночные горшки довольно часто находят в ходе археологических раскопок, один был недавно выкопан в Иерусалиме на участке возрастом 2700 лет; другой, датируемый 1300 годом до н.э., был обнаружен в египетском городе Тель-эль-Амарна; ночные горшки VI века до н.э. были найдены также в Греции. Однако большинство таких сосудов можно идентифицировать лишь по их форме или же по расположению в доме и твердо доказать их функциональную принадлежность не всегда удается. В данном случае это удалось благодаря обнаружению остатков человеческих кишечных паразитов на его стенках.

Когда исследователи впервые увидели этот горшок, он был разбит на части, поэтому первоначально пришлось собрать осколки вместе. Дно и боковины изнутри горшка были покрыты какими-то кальцинированными конкрециями белесого цвета, которые археологи частично соскоблили и передали на анализ. После вымачивания образцов в кислотной ванне для выделения органического материала эксперты смогли идентифицировать входящие в состав этой органики яйца кишечного паразита — власоглава Trichocephalus trichiurus, — которые выделяются с человеческими фекалиями. Таким образом совершенно однозначно выяснилось, как использовался этот сосуд.