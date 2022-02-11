Российские ученые назвали причину отказа органов при COVID-19

Одной из причин полиорганной недостаточности при COVID-19 может быть гипоксия тканей органов, рассказал «Газете.Ru» сотрудник лаборатории молекулярной гематологии НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев.

Исследуя влияние SARS-CoV-2 и уровня вирусной нагрузки на развитие полиорганной недостаточности Абдуллаев и коллеги из РУДН и МГУ обратили внимание на ферментативный состав сыворотки крови. Однако результат оказался неожиданным.

«У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии, — пояснил Абдуллаев. — В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния COVID-19 на органы. Сравнив данные, мы не обнаружили связи. В органах с признаками поражения отсутствовала РНК SARS-CoV-2. Получается, что клетки страдали не от наличия в них вируса, а в результате возникшей гипоксии из-за нарушения их кровоснабжения».

Среди других возможных причин полиорганной недостаточности — цитокиновый шторм, повреждение эндотелиальных клеток и воспаление сосудов, сепсис, нарушение системы регуляции кровяного давления.

Ученые проанализировали образцы тканей 36 пациентов, умерших от COVID-19. Более чем у половины из них поражены оказались сразу несколько органов, чаще всего поражение приходило при высокой вирусной нагрузке и начальной фазе воспалительного процесса.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Viruses.