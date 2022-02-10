Астрономы нашли третью экзопланету у ближайшей к Солнцу звезды

Международная группа астрономов с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили обнаружила свидетельства существования еще одной планеты, вращающейся вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. Эта планета в случае подтверждения ее наличия станет уже третьей обнаруженной в этой системе экзопланетой, причем самой легкой из всех трех. Ее предполагаемая масса всего в два раза больше массы Марса (примерно четверть массы Земли), это одна из самых легких экзопланет из всех, когда-либо найденных. Статья об этом опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

«Это открытие показывает, что наш ближайший звездный сосед, по-видимому, полон интересными новыми мирами, которые находятся в пределах досягаемости для дальнейшего изучения будущих исследователей», — говорит ведущий автор этой работы Жоао Фариа из Института астрофизики и космических исследований Португалии. Проксима Центавра расположена всего в четырех световых годах от Земли.

Планета, получившая обозначение Proxima d, вращается вокруг Проксимы Центавра на расстоянии около 4 млн км, что составляет менее 0,1 расстояния от Меркурия до Солнца. Она не входит в обитаемую зону — то есть область возле звезды, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода, — там слишком жарко, и ей требуется всего пять дней, чтобы совершить один оборот вокруг Проксимы Центавра. Поиски новой экзопланеты велись с помощью метода радиальных скоростей по данным спектрографа ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), установленного на одном из телескопов VLT в Чили. Измеряемые при этом скорости ничтожны по сравнению с расстояниями, разделяющими звезды, — речь идет о скоростях около 40 см/с, или 1,44 км/ч.

Уже известно, что у той же звезды Проксимы Центавра есть еще две другие планеты — Proxima b, планета с массой, сравнимой с массой Земли, обращающаяся вокруг звезды за 11 дней и находящаяся в обитаемой зоне, и планета-кандидат Proxima с, которая расположена гораздо дальше от родительской звезды, совершая один оборот за пять лет.