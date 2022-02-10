Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белоруссии возбудили дело в отношении главы Днепра после инцидента... 18:47
В России одобрили клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет... 18:46
Видео с норвежцем, пробиравшимся сквозь двухметровый снег, удивило пользователей сети 18:44
Журова ответила американскому журналисту на слова о Валиевой 18:43
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного 18:41
На Украине обвинили Россию в «ползучей оккупации» Черного моря 18:33
Трасс объяснила слова о принадлежности Ростова и Воронежа 18:31
Путин объяснил свои слова об Украине и «красавице» 18:24
Россияне выбрали десять автомобилей для людей зрелого возраста 18:20
Завершились переговоры Путина и Токаева 18:19

Астрономы нашли третью экзопланету у ближайшей к Солнцу звезды

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Международная группа астрономов с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили обнаружила свидетельства существования еще одной планеты, вращающейся вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. Эта планета в случае подтверждения ее наличия станет уже третьей обнаруженной в этой системе экзопланетой, причем самой легкой из всех трех. Ее предполагаемая масса всего в два раза больше массы Марса (примерно четверть массы Земли), это одна из самых легких экзопланет из всех, когда-либо найденных. Статья об этом опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

«Это открытие показывает, что наш ближайший звездный сосед, по-видимому, полон интересными новыми мирами, которые находятся в пределах досягаемости для дальнейшего изучения будущих исследователей», — говорит ведущий автор этой работы Жоао Фариа из Института астрофизики и космических исследований Португалии. Проксима Центавра расположена всего в четырех световых годах от Земли.

Планета, получившая обозначение Proxima d, вращается вокруг Проксимы Центавра на расстоянии около 4 млн км, что составляет менее 0,1 расстояния от Меркурия до Солнца. Она не входит в обитаемую зону — то есть область возле звезды, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода, — там слишком жарко, и ей требуется всего пять дней, чтобы совершить один оборот вокруг Проксимы Центавра. Поиски новой экзопланеты велись с помощью метода радиальных скоростей по данным спектрографа ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), установленного на одном из телескопов VLT в Чили. Измеряемые при этом скорости ничтожны по сравнению с расстояниями, разделяющими звезды, — речь идет о скоростях около 40 см/с, или 1,44 км/ч.

Уже известно, что у той же звезды Проксимы Центавра есть еще две другие планеты — Proxima b, планета с массой, сравнимой с массой Земли, обращающаяся вокруг звезды за 11 дней и находящаяся в обитаемой зоне, и планета-кандидат Proxima с, которая расположена гораздо дальше от родительской звезды, совершая один оборот за пять лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть