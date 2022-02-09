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Ученые рассказали, что надо есть, чтобы прожить на 13 лет дольше

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Потребление бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного мяса позволят продлить жизнь более чем на 10 лет, подсчитали норвежские ученые из Бергенского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале PLOS Medicine.

Факторы риска, связанные с питанием, приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно, отмечают авторы работы. Неправильное питание становится причиной инвалидности и отнимает годы жизни. Современный «западный» рацион включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи, простых углеводов.

Исследователи подсчитали, увеличение доли каких продуктов в рационе позволит продлить жизнь. Среди них оказались бобовые, орехи и цельнозерновые, при этом также рекомендуется снизить потребление красного мяса. Если изменить питание на более здоровое в возрасте около 20 лет, это позволит прибавить к жизни около 10-13 лет. В более поздние годы прирост будет не таким большим, но все равно значительным — 8-9 лет после 60 лет и около 3,4 года после 80 лет.

«Понимание относительного потенциала различных групп продуктов питания может позволить людям добиться реальных и значительных улучшений в здоровье», — сообщают исследователи.

Ученые надеются, что на новые данные обратят внимание как врачи, так и обычные люди — скорректировать питание не так сложно, и в будущем эти изменения позволят избежать многих проблем со здоровьем.

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