В «Роскосмосе» рассказали, когда продолжится отработка супербыстрой схемы полета к МКС

Начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин заявил, что специалисты продолжат отрабатывать одновитковую схему полета к Международной космической станции (МКС) во время запуска грузового корабля «Прогресс МС-20» летом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем готовить условия для проведения четырехвитковой схемы сближения «Прогресса МС-20» и на ее фоне отработаем элементы одновитковой схемы», — рассказал Муртазин.

Ранее стало известно, что Россия в следующем году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса».

На 18 марта 2022 года намечается запуск корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — корабля «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Старт корабля «Прогресс МС-19» должен состояться 15 февраля, «Прогресс МС-20» — 3 июня, а «Прогресс МС-21» — 26 октября.