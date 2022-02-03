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Ученые выяснили, что древние супергоры вызвали эволюционные всплески

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Гигантские горные массивы играли ключевую роль в эволюции жизни на Земле. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи проследили за формированием супергор в течение истории Земли, проанализировав следы циркона с низким содержанием лютеция. В такой комбинации эти элементы образуются только в основаниях высоких гор под огромным давлением.

В ходе исследования ученые из Австралийского национального университета под руководством Цзыи Чжу выяснили, что крупные супергоры формировались дважды в истории нашей планеты – в период 2000-1800 миллионов лет назад и 650-500 миллионов лет назад.

Авторы говорят, что оба этих периода связаны с важными для эволюции жизни этапами. «Ныне нет ничего похожего на этим супергоры, – заявляют они. – Дело не только в высоте: представьте нынешние 2400-километровые Гималаи, только в четыре раза больше, и вы поймете масштаб. Первую подобную супергору мы называем Нуна, ее формирование совпало по времени с появлением эукариот – организмов, которые затем развились в растения и животных».

Второй была Трансгондванская супергора, и с ней связано появление первых крупных животных 575 лет назад и кембрийский взрыв 45 миллионов лет спустя.

Ученые связывают это с тем, что при эрозии гор в океаны попали ценные вещества, фосфор и железо, избыток которых интенсифицировал биологические процессы и вывел живые существа на новый уровень эволюции.

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